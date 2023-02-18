В Якутии пройдет чемпионат и первенство Дальнего Востока по кикбоксингу памяти Александра Иванова

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

С 21 по 26 февраля в Якутске состоится чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Спортсмены будут соревноваться в дисциплинах «к-1» и «фулл-контакт», мероприятие пройдет во Дворце спорта «50 лет Победы». По итогам турниров лучшие кикбоксеры будут отобраны для участия в чемпионатах и первенствах России. Якутию на соревнованиях представят более 70 спортсменов во всех возрастных категориях.

Участники в дисциплине «к-1» разделены на три возрастные категории — мужчины и женщины 1983-2004 г.р., юниоры и юниорки 2005-2006 г.р. и юноши и девушки 2007-2008 г.р. В дисциплине «фулл-контакт» также будут выступать юноши и девушки 2009-2010 г.р.

По словам главного тренера сборной республики Андрея Алексеева, подготовка якутян к соревнованиям идет по плану.

«В последние годы наша сборная постоянно занимает лидирующие позиции. Вот, например, в прошлом году мы заняли первые места в шести весовых категориях из двенадцати среди взрослых. Такой же результат, и даже больше, ожидаю в нынешнем году как среди взрослых, так и среди младших возрастов», — отметил главный тренер.

Финальные бои в разделе «фулл-контакт» пройдут 24 февраля, в разделе «к-1» — 26 февраля.

Александр Иванов родился 24 сентября 1968 года в Нюрбе. Мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион СССР по кикбоксингу, чемпион СНГ (1992-1993 г.), вице-чемпион Европы (1990 г.), чемпион мира (1991 г.). В 1995 году он трагически ушел из жизни.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.