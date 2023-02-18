В Якутии предложили упростить перевод земель лесного фонда для программы «Дальневосточный гектар»

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Власти Якутии предложили упростить перевод земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов для программы «Дальневосточный гектар», передает ТАСС.

Об этом заявил руководитель Департамента по земельной политике министерства имущественных и земельных отношений Якутии Айаал Ильин на совещании в Совфеде в пятницу.

Общая площадь Якутии — более 3 миллионов кв. км, и 82,5% этой территории занимают земли лесного фонда. По существующему закону при выборе под гектар разрешенного для использования земельного участка, предусматривающего жилищное строительство, такой земельный участок автоматически переводится в земли населенного пункта.

В итоге, как рассказал Ильин, сложилась ситуация, когда посередине лесного фонда хаотично расположены участки из категории земель населенных пунктов. Для строительства инфраструктуры на таких участках требуется перевод из категории земель лесного фонда в земли населенного пункта, который согласуется с Минэкономразвития России и Рослесхозом, что занимает очень много времени.

«Дальневосточный гектар» — это земельный участок на Дальнем Востоке, предоставляемый гражданам РФ в безвозмездное пользование при соблюдении определенных условий.

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