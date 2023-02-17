В Мирнинском колледже Якутии откроют кластер для подготовки специалистов-промышленников

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии планируют открыть на базе Мирнинского регионального технического колледжа образовательный кластер. Там будут обучать специалистов для промышленных предприятий, в том числе высокотехнологичных. Создание этого кластера было прописано в указе о развитии Мирнинского района до 2030 года.

«Колледж многие годы готовит сильные кадры для производственных компаний республики. Сегодня я ознакомился с работой колледжа. Порадовал подход к обучению, современное оснащение учебных классов и мастерских. Преподаватели с большой гордостью рассказывают об успехах каждого студента. Любовь и преданность своему делу – основы работы коллектива», – рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

Отметим, что сейчас в колледже действует 18 программ подготовки специалистов среднего звена и 14 программ для квалифицированных рабочих. Две трети всех программ реализуются для специалистов алмазодобывающей сферы – ключевым заказчиком колледжа является «АЛРОСА».

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