В Якутии приговорили к условному сроку мужчину, который стрелял в воздух и угрожал полицейскому

Фото: Следком Якутии

В Якутии суд вынес приговор жителю Нюрбинского района, которого судили сразу по двум преступлениям. Суд одновременно рассматривал дело о пьяном вождении будучи пьяным и об угрозах оружием полицейскому. Удивительно, но за все эти «подвиги» мужчина отделался очень легким наказанием.

История началась в октябре прошлого года, когда инспектор остановил Toyota Corona с пьяным водителем за рулем. В полиции выяснили, что мужчина сел за руль выпившим, не имея водительских прав – их у него забрали за аналогичный проступок.

Не успел суд вынести решение по этому делу, как в ноябре герой истории снова влип в неприятности. Он напился и стал стрелять из ружья в воздух в жилом дворе. Когда на вызов приехала полиция, мужчина заперся в квартире с женой и ребенком, наотрез отказавшись выходить.

На попытки экстренных служб вскрыть дверь якутянин начал палить из ружья в потолок, а когда внутрь вошел полицейский – хозяин жилища наставил на него оружие. К счастью, правоохранителю удалось уговорить пьяного стрелка отдать ему оружие и патроны.

Позже мужчина раскаялся и полностью признал вину. Суд рассматривал сразу два дела в отношении якутянина, и итоговый приговор оказался мягким – его осудили на 1,5 года условно и запретили мужчине садиться за руль еще 2,5 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.