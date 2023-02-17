Аферисты в Telegram прикрываются детьми, чтобы воровать деньги и данные жителей Якутии

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Нередко жители Якутии участвуют в различных интернет-конкурсах и просят своих знакомых проголосовать за них. Аферисты решили использовать этот предлог, чтобы воровать данные якутян. Для этого они не стыдятся прикрываться детьми.

«Пожалуйста, проголосуйте за мою племянницу Настеньку», «Это моя дочь, проголосуй за нее» – эти и подобные рассылки якутяне стали часто получать в мессенджере Telegram. Нередко это оказываются мошенники–взломщики аккаунтов как личных, так и телеграм-каналов. Откликнувшись на такой призыв, можно легко потерять деньги.

– Ссылка ведет на фейковый сайт конкурса и при попытке проголосовать, ресурс запрашивает у вас номер телефона и код, якобы необходимый для голосования. А дальше «Настенька» получает доступ к вашим контактам, группам, подпискам и деньгам. От вашего имени будет поступать вредная информация к вашим контактам. Например, просьбу срочно занять или выслать деньги, – предупреждает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

За некоторыми подозрительными ссылками скрываются вредоносные программы, которые позволяют получить удаленный доступ к вашим приложениям мобильных банков. Полиция Якутии призывает не лишний раз по кликабельным ссылкам и не участвовать в подобных голосованиях.

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