В Мегино-Кангаласском районе Якутии руководитель учреждения культуры взимала с премии работников по 30 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На руководителя одного из муниципальных казенных учреждений культуры Мегино-Кангаласского района завели уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Женщина требовала у своих сотрудников отдать ей наличными по 30 тысяч рублей из годовой премии на организацию проводов работников, вышедших на пенсию. Передачу денег она контролировала лично.

В итоге семь работников отдали начальнице в общей сумме 210 тысяч рублей. Часть из них — 65 тысяч — женщина передала пенсионерам. Часть правоохранители нашли в ее сейфе.

На руководителя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. Проводятся следственные мероприятия, ход расследования находится на контроле прокуратуры.

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