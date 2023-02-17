Жительница Якутска ответит в суде за отравление парами хлора четырех детей в сауне

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Прокуратура Якутска направила в суд уголовное дело по факту отравления в сауне несовершеннолетних парами хлора, сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК РФ по Якутии.

В январе 2022 года 36-летняя женщина, не являясь ИП или юрлицом, арендовала сауну «Сибирская банька», оборудованной бассейном и парной комнатой, для оказания оздоровительных услуг населению и получения прибыли. Но при этом она не озаботилась требованиями безопасности.

К примеру, она хлорировала воду бассейна, но не отрегулировала воздухообмен и нормативный макроклимат. Это привело к нарушению концентрации хлора в бассейне. 23 февраля прошлого года четверо детей в возрасте от 7 до 12 лет отравились в сауне парами хлора, им была оказана медицинская помощь.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

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