В Абыйском районе Якутии возрождают традиционное оленеводство

Фото: АГиП Якутии

Индивидуальный предприниматель из арктического села Деску Абыйского района Иван Слепцов начал заниматься оленеводством, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В 2022 году при поддержке Минсельхоза республики ему перегнали 500 оленей из соседнего Усть-Янского района. За год поголовье возросло до 600 особей. Чтобы оформить нормативное стадо, предпринимателю нужно увеличить их количество в два раза — до 1200 голов. Тогда он сможет получить субсидию. В 2023 году она составит 5335 рублей на голову оленя. Отмечается, что с учетом успешности проекта Минсельхоз может выделить ему дополнительное поголовье.

Кроме оленей, в хозяйстве Слепцова есть 90 коров и 70 лошадей. В 2015 году он уже получал господдержку в размере трех миллионов рублей на строительство коровника по программе «Семейная ферма». В прошлом году по этой же программе ему выделили дополнительные пять миллионов уже на приобретение техники. Фермер реализует мясо и молоко.

Теперь же, с появлением оленей, назрела необходимость приобретения вездеходной техники. Предпринимателю посоветовали принять участие в конкурсном отборе, проводимом в рамках программы господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России. По ней из федеральных средств оленеводам возмещаются расходы на приобретение вездеходной техники, квадрокоптеров, строительство маршрутных домиков, коралей и изгородей.

Отмечается, что на сегодня Якутия занимает третье место в стране по численности поголовья северных домашних оленей. Оленеводством занимаются в 20 из 34 районов республики. В 111 оленеводческих хозяйствах трудятся более 1,2 тысячи человек.

С 2020 года в Якутии реализуется программа «Молодой оленевод», по которой молодые представители отрасли, проработавшие в стадах не менее четырех лет, получают по одному миллиону рублей на покупку или строительство жилья в арктических районах. За два года новое жилье получили свыше 20 оленеводов.

Кроме того, будет продолжен проект по возрождению оленеводства в арктических районах республики. Помимо Абыйского района, олени в последние два года были перегнаны в Аллаиховский: 1200 голов поставили из Нижнеколымского района, 800 голов — из Усть-Янского.

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