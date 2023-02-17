Якутия приобретет для сельского хозяйства экскаваторы белорусского производства

Фото: пресс-служба администрации Приморья

Правительство Якутии через «Росагролизинг» заключило договора о поставке белорусской техники для Управления по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению Минсельхоза республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В марте в Якутию будет поставлена специализированная техника для мелиоративных работ — девять экскаваторов «АМКАДОР». Также у ООО «Сервис карьерных машин» для управления по мелиорации земель закуплены два самосвала и один тягач марки «МАЗ». Два из них уже доставлены в Якутск. ООО «Сервис карьерных машин» уже не первый год является дилером ОАО «БЕЛАЗ» и аттестованным сервисным центром технической поддержки.

Зампред правительства Якутии Михаил Никифоров 17 февраля встретился с представителями предприятий Белоруссии — заместителем генерального директора по стратегическому развитию ООО «Сервис карьерных машин» Александром Бобцовым и главой представительства ОАО «Амкадор-УКХ» на Дальнем Востоке Сергеем Басалыго.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества по поставке белорусской техники в республику.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.