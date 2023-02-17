Житель Нерюнгри обвиняется в передаче полицейскому взятки в размере 130 тысяч рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Прокурор республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по факту дачи взятки в значительном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

Житель Нерюнгри передал сотруднику территориального отдела внутренних дел взятку в виде денег в общей сумме 130 тысяч рублей, чтобы тот покровительствовал ему в незаконной продаже алкоголя в магазинах города.

В ходе расследования уголовного дела следствие ходатайствовало о наложении ареста на имущество обвиняемого. Суд наложил арест на квартиру и нежилое имущество на сумму свыше 8 миллионов рублей.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении сотрудника отдела внутренних дел уголовное дело находится на стадии расследования.

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