Видео: бармен в Якутске крадет деньги из кассы

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В полицию Якутска обратился представитель одного из баров города с жалобой на кражу денег из кассы, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Недостачу выявили во время ревизии. Всего не хватало 55 936 рублей.

Оказалось, что к краже причастен 23-летний бармен, которого приняли на работу несколькими месяцами ранее. У него был свободный доступ к деньгам. Он этим пользовался и несколько раз похищал из кассы различные суммы.

Краденые средства потратил на личные нужды.

На молодого человека завели уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ — кража, санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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