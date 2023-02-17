В Якутии ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет

Фото: пресс-служба Минтруда Якутии

В Якутии 16 февраля свой вековой юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны, отличник народного просвещения РСФСР, почетный ветеран системы образования республики Евдокия Васильевна Петрова. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда региона.

Евдокия Петрова родилась 16 февраля 1923 году в семье ямщиков в деревне Кытыл-Дюра Орджоникидзевского (ныне Хангаласского) района. Свой трудовой путь Евдокия Васильевна начала в 1941 году на Покровском кирпичном заводе. Затем проработала и внесла свой вклад в самых разных сферах — в сельском хозяйстве, в налоговой службе, в речном хозяйстве, в легкой промышленности и т.д. За заслуги в трудовой деятельности она неоднократно отмечена наградами разного уровня. Была активным членом комсомольской и профсоюзной организаций.

Указом главы Якутии за высокую общественную роль в развитии и сохранении морально-этических, духовных и трудовых традиций Евдокия Васильевна награждена Почетным знаком долгожителя Якутии «Уйэ саас».

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