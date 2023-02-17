В Якутии выявлено 48 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 17 февраля в Якутии зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 24 случая, в Мирнинском, Чурапчинском районах — по 5 случаев, в Мегино-Кангаласском районе — 4 случая, в Хангаласском районе — 3 случая, в Алданском, Ленском районах — по 2 случая, в Кобяйском, Нюрбинском, Усть-Алданском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1419 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2755084 теста.

За последние сутки госпитализирован 21 человек, выздоровело 22 человека. Лечение в стационарах получают 21,2% больных, в амбулаторных условиях — 78,8%. Из 83 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 10,8%.

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