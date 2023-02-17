В селе Арылах Мирнинского района Якутии в следующем году построят пожарное депо

Фото: Иван МАКЕЕВ

Строительство пожарного депо в селе Арылах Мирнинского района начнут в следующем году, заявила в ходе отчета правительства перед населением села вице-премьер правительства республики Ольга Балабкина. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

«В 2024 году в селе Арылах планируют начать строительство пожарного депо», — сказала Ольга Балабкина и выразила благодарность жителям села и всего района за участие в тушении лесных пожаров прошлого года.

Селяне внесли предложения о необходимости проведения лесовосстановительных работ на месте сгоревшей тайги и берегоукрепления реки Малая Ботуобуя. После крупного лесного пожара вблизи Арылаха водоем обмелел. Неизвестно, как в этом году пройдет весенний паводок, поэтому важно защитить берега от возможного подмывания и разрушения грунта.

Напомним, крупное ЧП произошло в селе Арылах в конце июля прошлого года. Огонь от лесного пожара перекинулся через реку и вошел в село. В огне сгорели несколько жилых домов, дач и хозяйственных построек.

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