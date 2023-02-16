В Якутске в марте начнут кампанию по вывозу снега

Фото: мэрия Якутска

В Якутске пройдет трехмесячник саночистки, во время которого городские службы вывезут снег со дворов и территории соцучреждений. Вывоз начнется в конце следующей недели – планируется убрать снег с крыш и убрать более 10 тысяч кубометров снега с дворовых и прилегающих территорий социальных объектов, 94 кубометра наледей и 6 тысяч кубометров жидких и твердых бытовых отходов.

В марте также планируется начать очистку территорий школ и детских садов – оттуда уберут порядка 8 тысяч кубометров снега. В то же время начнется вывоз с территории спортивных учреждений. Еще 4 тысячи кубометров в конце марта начнут вывозить с территорий учреждений культуры.

«Представители Министерства здравоохранения, Управления образования, физической культуры и спорта Якутска сообщили о планах по уборке и вывозу снега. Еженедельное заседание Штаба по саночистке прошло 16 февраля под председательством заместителя главы города», – добавили в мэрии.

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