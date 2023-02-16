В Якутии в этом году газифицируют 1800 домов

Фото: оперштаб Якутии

В Якутии в 2023 году планируется газифицировать около 1800 домов. Об этом заявил министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко – по его словам, в дальнейшем показатели вырастут еще минимум в два раза.

«Уже сейчас начали реализовывать программу с ПАО «Газпром» по газификации населённых пунктов вдоль газопровода «Сила Сибири». Айсен Сергеевич отдельно обратил на это внимание», — сказал Терещенко.

По словам министра, работы по газификации начнутся в Ленском, Нерюнгринском, Олекминском и Алданском районах. Также газификация затронет некоторые населенные пункты в Чурапчинском и Мегино-Кангаласском районах.

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