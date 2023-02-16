Учащихся школы в Якутии, где произошло массовое отравление, перевели на удаленку

Фото: СК Якутии

В Якутии перевели на удаленное обучение учащихся школы села Бердигестях Горного района. Ранее там после обеда отравились 11 школьников. По данным Роспотребнадзора, позже это число увеличилось до 13 человек.

«У всех заболевших детей легкое течение заболевания, всем назначено этиотропное, патогенетическое, симптоматическое лечение. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении, состояние удовлетворительное, симптомов нет. В оперативном порядке проводится эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфекции», – добавили в ведомстве.

Эксперты уже собрали пробы воды и продуктов, а также анализы у больных детей и работников столовой. Врачи сейчас наблюдают за здоровыми детьми, которые могли подвергнуться заражению. Сама столовая была закрыта.

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