Мошенники начали общаться на якутском языке, чтобы обмануть жителей Якутии

Фото: пресс-служба МВД Якутии

Мошенники начали атаковать предложениями якутоязычную аудиторию, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Ранее в полиции уже предупреждали об аферистах, скрывающихся под именами «Zakharova Dayaana» и «Tuyaara Arzhakova». Они предлагали мошеннические схемы по инвестициям.

Теперь на поле вышел еще один «игрок» — якобы эксперт по криптовалюте Нарыйа Корякина. В полицию Якутска уже обратилась обманутая женщина.

46-летняя библиотекарь вступила в чат в мессенджере Telegram, где «Нарыйа Корякина» бодро вела переписку на якутском языке.

Поверив «землячке», женщина вложила в схему 20 000 рублей, а затем перешла по направленной мошенником ссылке. Так она лишилась всех 70 тысяч рублей, которые были на счету банковской карты.

В полиции еще раз предупреждают: не доверяйте никаким «экспертам», на каком бы языке они с вами не общались.

Фото: пресс-служба МВД Якутии

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