Авиакомпания «Якутия» восстановила один из двух разукомплектованных суперджетов

Фото: АК «Якутия»

Авиакомпания «Якутия» восстановила и провела тестовый полет самолета SSJ-100, который ранее находился в разукомплектованном состоянии, передает «Интерфакс» со ссылкой на Государственную транспортную лизинговую компанию.

Заменили основные опоры шасси, отремонтировали два двигателя SAM-146 и вспомогательную силовую установку. Контрольно-испытательный полет прошел 15 февраля.

Авиакомпания подала документы на выписку сертификата летной годности и на включение самолета в сертификат эксплуатанта. В ближайшее время его планируют задействовать для регулярных рейсов на дальневосточных маршрутах.

Отмечается, что это один из двух бортов, которые ранее были поставлены перевозчику в лизинг ГТЛК и по состоянию на конец 2022 года находились в разукомплектованном состоянии. Всего в парке «Якутии» четыре SSJ-100, все они поставлены ГТЛК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авиакомпания «Якутия» к марту восстановит один разобранный Superjet 100 (подробнее)

Якутская авиакомпания «каннибализировала» два лизинговых самолета Superjet (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.