Айсен Николаев поддержал предложения профсоюзов Якутии

Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с председателем Федерации профсоюзов республики Николаем Дегтяревым, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

На встрече речь шла о мероприятиях в Год труда в республике. В приоритете — создание благоприятных и безопасных условий труда в организациях и предприятиях региона, справедливое вознаграждение за труд.

Глава республики поддержал предложение профсоюзов о разработке и принятии порядка индексации заработной платы работников бюджетной сферы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. А также дал добро на привлечение отраслевых профсоюзов в принятие решений о реорганизации предприятий.

Принято решение об увеличении фонда оплаты труда целевых категорий работников, определенных «майскими» указами президента. Вопрос о повышении зарплаты бюджетников, не вошедших в эти «майские» указы, решается.

В апреле планируют подписать новое трехстороннее соглашение профсоюзов, работодателей и органов власти по регулированию социально-трудовых отношений на трехлетний период.

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