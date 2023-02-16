В Якутске на улице Рыдзинского загорелся автомобиль

Фото: DPSYKT.14

В Якутске вечером 15 февраля загорелась машина Toyota Chaser на улице Рыдзинского, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные и потушили возгорание. Погибших, пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: DPSYKT.14

В результате пожара поврежден отсек двигателя и частично салон автомобиля на общей площади 1,5 кв.м. Причина — предположительно короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию происшествия выезжали 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

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