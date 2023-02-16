Виновники лесных пожаров в Амгинском районе не выплатили штрафы Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году на территории Амгинского участкового лесничества было зарегистрировано 2 лесных пожара, в появлении которых были виновны люди. Они должны были возместить ущерб, но добровольно этого не сделали, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Общая площадь этих пожаров составила 13 га. Виновные в возгорании лица были привлечены к административной ответственности и должны были возместить средства, которые республика потратила на тушение лесных пожаров.

По своей воле они не оплатили эти штрафы. По этой причине прокуратура Амгинского района подала иск о взыскании с них средств, затраченных на ликвидацию возгораний. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с виновных лиц 25 и 70 тысяч рублей.

Исполнение судебных решений на контроле прокуратуры района.

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