В Якутске возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

15 февраля, в день вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, в Якутске состоялась церемония возложения цветов к памятнику, посвященному подвигу участников боевых действий, сообщает пресс-служба мэрии города.

Руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов отметил, что в годовщину вывода контингента советских войск из Афганистана мы отдаем дань памяти россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества.

«С каждым днем ветеранов боевых действий становится меньше. Люди, прошедшие огонь и воду в боевых условиях, воины, которые выполняли свой интернациональный долг, защищая Родину, являются для нас образцом мужества, стойкости, патриотизма. Сегодня мы отмечаем праздник со слезами на глазах, мы вспоминаем всех тех, кто остался на полях сражений», — сказал Георгий Михайлов.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Председатель Якутского регионального отделения общественной организации «Российский Союз Ветеранов Афганистана», руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Якутии, участник войны в Афганистане Валерий Лютый поблагодарил всех, кто принял участие в памятном мероприятии.

«Любая война — это горе, слезы, гибель людей. В этот день ровно 34 года назад одна из войн закончилась. Давайте вспомним наших бойцов, которые погибли, исполняя воинский долг, и пожелаем нынешним бойцам, которые сегодня находятся на передовой в зоне СВО, вернуться с победой!» — подчеркнул Валерий Лютый.

Справка «КП»:

15 февраля 1989 года из Афганистана полностью были выведены советские войска. В Афганской войне приняли участие 874 якутянина.

1,5 миллиона россиян приняли участие более чем в 30 вооруженных конфликтах. 25 тысяч российских военных отдали свои жизни, исполняя служебный долг в различных точках земного шара.

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