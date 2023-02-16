Отключения света, горячей и холодной воды в Якутске на 16 февраля Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В четверг, 16 февраля, в Якутске временно прервется подача электричества и воды в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях горячей воды:

09.30 - 11.00 – ул. Дзержинского 45/2, 43/2, ул. Халтурина 14, 16, 18, 13/1, ул. Строителей 9, 7;

09.30 - 11.30 – ул. Челюскина со 2 по 12/1, ул. Бабушкина с 8 по 12/1;

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00 - 12.00 – ул. Петра Алексеева 87/5, 93, 95, 95/1, 95/2;

09.30 - 11.30 – ул. Мелиораторов 2-10, ул. Рабочая, СОНТ «Вымпел», ул. Очиченко 10/2 - 17/6, ул. Бестужева-Марлинского 57 - 97, 1-я Даркылахская 20а - 54, ул. им. Василия Манчаары 18а, ул. Авиационная 7/1-15/1;

09.30 - 14.00 – ул. Петра Алексеева 83-93/1, ул. Котенко 1-47/1, ул. Егорова 1-22/1, ул. Ногина 6-37, ул. Асямова 1-17, ул. Феликса Кона 4-55;

14.00 - 15.30 – ул. Мординова 1-17, ул. Солдатова 2-48, ул. Ермолаева 2-13/1, ул. Тихонова 3-11, ул. Газомагистральная 23-43;

14.00 - 16.00 – Хатын-Юряхское шоссе 6-7 км, СОТ «Зеленая долина», «Туймаада», «Полянка»;

14.00 - 16.30 – ул. Покровский тракт 9 км., ул. Ивана Крафта, ул. Старый Покровский тракт 9 км., ул. КИЗ Бердигестяхский, СОТ «Росинка», ул. Ермолаева, ул. КИЗ Батагайский;

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях холодной воды:

10.00 - 12.00 – ул. Интернациональная 2-26, ул. Олега Кошевого 57-72/1.

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