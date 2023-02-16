В Якутии за сутки выявили 41 новый случай коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 16 февраля 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске — 21 случай ковида, в Чурапчинском районе — пять, в Хангаласском — четыре, в Алданском и Нерюнгринском — по три, в Оймяконском — два, в Намском, Нюрбинском и Усть-Алданском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 1679 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 753 665 тестов.

В больницы республики за сутки госпитализированы восемь человек с COVID-19, выздоровели 55.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутии за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.