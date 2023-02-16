В Якутске хозяйка квартиры спугнула похитителя, и он успел прихватить лишь пульты и фонарь

Фото: Fotolia / Sergey

В дежурную часть полиции Якутска обратилась пенсионерка с заявлением о квартирной краже. Оперативники установили подозреваемого, им оказался ранее судимый 35-летний сосед женщины, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Мужчина решил «наведаться в гости» пожилой женщины этажом выше. Дождавшись, пока она уйдет он повредил замок входной двери отверткой и вошел внутрь. После взлома он начал прятать мелкие вещиь у себя в карманах, более крупные ценные вещи и технику вытаскивал на лестничную площадку.

В какой-то момент он заметил, что по лестнице поднимается хозяйка квартиры. Мужчине ничего не оставалось, как накинуть капюшон и тут же скрыться с места преступления. В итоге из похищенного у него остались лишь пульты и фонарь в кармане. Позже эти вещи, а также отвертку, которой он взламывал дверь, в его квартире обнаружили полицейские.

Заведено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.