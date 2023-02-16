Серийного вора велосипедов в Якутске приговорили к 2,5 года колонии строгого режима

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Якутске состоялся суд над 35-летним местным жителем, похищавшим велосипеды горожан, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Кражи совершались на протяжении июня и июля 2022 года на территории многоквартирных домов. Мужчина похищал даже велосипеды, пристегнутые противоугонными замками. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 65 тысяч рублей.

На вора завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная с причинением значительного ущерба.

С учетом мнения государственного обвинителя и непогашенной судимости суд приговорил его к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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