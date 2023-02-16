В Якутии работница образовательного учреждения тайно оформила заем на мать ученика

Фото: Дмитрий АЗАРОВ

В дежурную часть полиции обратилась женщина, на которую неизвестные лица оформили микрозайм на 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

Оперативники выяснили, что за этим стоит ранее судимая за мошенничество 55-летняя сотрудница образовательного учреждения. Она организовывала мероприятие и собирала у учеников согласия родителей, так к ней попала копия паспорта одной из матерей. Возвращать или выбрасывать бумагу с чужими личными данными она не стала и некоторое время хранила у себя.

Когда женщина столкнулась с финансовыми трудностями, то вспомнила про копию паспорта и решила воспользоваться ситуацией. Она подала от имени потерпевшей заявку в финансово-кредитную организацию на получение заёма в 12 тысяч рублей. Полученную сумму подозреваемая потратила на свои личные нужды.

Заведено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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