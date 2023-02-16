В субботу в Национальной библиотеке Якутии пройдет акция «Сахалыы диктант»

Фото: НБ РС(Я)

В эту субботу, 18 февраля, в Якутске в Национальной библиотеке Якутии состоится традиционная акция «Сахалыы диктант», приуроченная ко Дню якутского языка и письменности, сообщает пресс-служба библиотеки.

Очный формат мероприятия пройдет на четырех площадках в основном и Историческом зданиях библиотеки. Текст на якутском языке зачитают преподаватели Института языков и культуры народов Северо-Востока СВФУ. Каждому участнику вручат сертификат, а самым грамотным — дипломы и памятные призы.

Время: 12:00. Телефон для записи: 8(4112)455-855, количество мест ограничено.

Диктант можно написать и онлайн. Трансляция будет вестись на сайте библиотеки. Там же опубликуют текст для самопроверки.

Акция «Сахалыы диктант» проводится с 2014 года. В этом году она будет посвящена 125-летию со дня рождения писателя и поэта, лингвиста-тюрколога, общественного деятеля Г.В. Баишева — Алтан Сарын.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.