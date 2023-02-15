В Якутии построят центр стрелковой подготовки военнослужащих

Фото: правительство Якутии

В Якутии планируют построить центр стрелковой подготовки, где будут обучаться военнослужащие. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев на встрече с воинами-интернационалистами, ветеранами и участниками СВО. По его словам, первый этап объекта будет введен уже весной этого года.

Ранее в Якутии также начали готовить операторов дронов. Сначала группа военных из Якутии прошла обучение управлению беспилотниками в ДНР, после чего они вернулись в республику для подготовки кадров на месте.

Ранее власти также сообщали о планах подготовить 300 операторов беспилотников в этом году. Речь идет не только о военных, но и гражданских специалистах, однако первыми обучение прошли добровольцы отряда «Боотур», сотрудники МВД и Росгвардии.

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