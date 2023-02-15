В Якутии женщину с супругом и ее мать будут судить за организацию проституции

Фото: СК Якутии

В Якутии трое жителей Алдана предстанут перед судом по обвинению в организации проституции. Обвиняемые – 52-летняя женщина, ее дочь и зять, причем женщина занимала в этой «группировке» позицию лидера. Для интимного бизнеса она привлекла свою 34-летнюю подругу.

Как рассказали в СК, сутенерством женщина решила заняться еще в 2020 году. Имея незаурядные лидерские качества, она вовлекла в «бизнес» дочь и зятя, а непосредственно интимные услуги оказывала ее подруга. Деньги в итоге распределялись по всем членам семейства.

В ходе оперативной работы местная полиция накрыла организаторов – все трое стали фигурантами уголовного дела об организации проституции. Следователи собрали достаточно доказательств для обвинительного заключения, поэтому в ближайшее время над членами семейки начнется суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.