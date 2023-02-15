В Якутске из-за прорыва канализации образовалась «фекальная дорога»

Фото: Torboznoe_radio

В Якутске произошел прорыв канализации на улице Есенина, в Мархе. Местные жители пожаловались, что поток нечистот разлился по улице и уже превратился в ледяную «фекальную дорогу» – местным приходится ходить по замерзшей, но все еще дурно пахнущей субстанции.

«Скоро весна и все это начнет таять, а жители микрорайона и их дети будут этим дышать», – отмечают жители.

На проблему уже обратили внимание в мэрии Якутска. Власти сообщают, что проблема на Есенина наблюдается еще с января, и с тех пор было составлено 5 административных протоколов, в том числе акт в отношении МУП «Жилкомсервис». В самой организации пообещали устранить последствия уже завтра:

«По данному адресу в Мархе течь образовалось из-за того, что забилась и замерзла канализационная труба, в настоящее время течь устранена. Наледь уберем в течение завтрашнего дня».

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