В Якутии квартирный вор незаметно для хозяйки вынес сушилку для белья

Фото и видео: "Кримякутия"

В Якутии квартирный вор обчистил жилище, пока его хозяйка находилась в другой комнате. Кража произошла в Якутске, в доме на Дзержинского, 15 – владелица квартиры забыла запереть дверь, чем и воспользовался злоумышленник.

Мужчина прокрался в прихожую и достаточно шумно схватил сушилку для белья вместе с вещами на ней. Женщина в этот момент была в другой комнате и постороннего не заметила. Лишь позже, обнаружив пропажу, якутянка проверила камеру наблюдения и узнала, что к ней в квартиру кто-то вламывался.

Хозяйка жилья написала заявление в полицию. А в комментариях в соцсетях якутяне высмеяли взломщика за «мелочность».

Видео кражи распространилось в соцсетях.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.