Прогноз погоды в Якутске на четверг, 16 февраля

Фото: KP.RU

Днем 16 февраля в Якутске температура воздуха составит до -30 градусов, сообщает ЯУГМС.

«Преимущественно без осадков, ночью и утром туман, ветер переменный 1-4 м/с. Ночью -39-41°, днем -30-32°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -32 градуса, восточный ветер 1 м/с.

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