В Якутии в 2023 году благоустроят более 60 дворов

Фото: АГиП Якутии

В 2023 году в Якутии по федеральной программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» благоустроят свыше 60 территорий в муниципальных районах и Якутске, сообщил в ходе передачи «Прямой разговор» на канале ГТРК «Саха» глава республики Айсен Николаев.

Это 21 двор в Якутске и 40 — в 26 населенных пунктах Алданского, Верхневилюйского, Вилюйского, Верхоянского, Горного, Ленского, Намского, Нерюнгринского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Олекминского, Сунтарского, Таттинского, Томпонского, Чурапчинского и Хангаласского районов.

«Программа по благоустройству дворов очень тепло принимается жителями и будет продолжена. Создание комфортной среды во дворах имеет большое влияние на социальное благополучие в населенных пунктах. Появление благоустроенных дворовых территорий позволяет реально улучшить качество жизни людей», — сказал руководитель региона.

По работам, проведенным в 2022 году, есть нарекания, отметил он. Жалуются и жители, и надзорные органы. Поэтому, когда растает снег, на данных объектах проведут проверку.

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