Якутянка завоевала серебро первенства России по самбо

Фото: sportyakutia.ru

С 14 по 16 февраля в Верхней Пышме прошло первенство России по спортивному самбо среди юниоров и юниорок и по боевому самбо среди юниоров, сообщает «Спорт Якутии».

Медали первенства были разыграны среди спортсменов в возрасте от 18 до 20 лет.

«Самбисты со всей России встретились на ковре в Верхней Пышме чтобы определить, кто будет представлять Россию на международной арене, потому что по итогам этих соревнований будет сформирована молодежная сборная России по самбо в 2023 году», — говорится в сообщении.

Фото: sportyakutia.ru

В весовой категории до 80 кг серебряную медаль завоевала якутянка Полина Иудина. Впереди спортсменку теперь ждет первенство Европы по самбо, который пройдет в Израиле в апреле.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.