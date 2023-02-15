В Якутске поймали очередного бутлегера

Фото: МУ МВД Якутии

В ходе обхода жилого сектора Якутска участковые полиции совместно с ОСБДПС ГИБДД поймали очередного бутлегера, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

33-летний мужчина продавал спиртные напитки из салона своего автомобиля возле одного из домов на улице Кирова. На месте обнаружили и изъяли 83,72 литра алкоголя на общую сумму около 18 тысяч рублей.

На нарушителя составили протокол по ч.1 ст.14.17.1 — незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами.

Мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению незаконной реализации алкогольной продукции продолжаются.

Фото: МУ МВД Якутии

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