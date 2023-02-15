В Нижнем Бестяхе Якутии к погрузке-разгрузке вагонов привлекли заключенных

Фото: пресс-служба УФСИН России по Якутии

В поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района открылся изолированный участок колонии-поселения с лимитом наполнения 50 человек, сообщило УФСИН России по Якутии.

Заключенных привлекли для разгрузки и погрузки вагонов поезда. Соглашение подписано с акционерной компанией «Железные дороги Якутии». В настоящее время на участке трудятся 20 осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении №2.

Они получают заработную плату за свой труд, которую могут направить на возмещение исковых обязательств и оказание финансовой помощи семье.

Осужденные живут в общежитии, предоставленном в безвозмездное пользование железнодорожной компанией. В здании проведен ремонт и имеются все необходимые условия: оборудованы спальные и бытовые помещения.

Надзор за заключенными осуществляется сотрудниками УФСИН круглосуточно.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Якутии

Фото: пресс-служба УФСИН России по Якутии

Фото: пресс-служба УФСИН России по Якутии

Фото: пресс-служба УФСИН России по Якутии

Фото: пресс-служба УФСИН России по Якутии

Фото: пресс-служба УФСИН России по Якутии

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