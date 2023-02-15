В Якутске выделят около 80 миллионов рублей на освещение улиц

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В рамках муниципальной программы «Светлая столица» в Якутске в 2023 году установят 463 опоры освещения и смонтируют 486 светильников на 23 объектах линии наружного освещения, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на Службу эксплуатации городского хозяйства.

Всего на программу из республиканского бюджета выделено 60 миллионов рублей, из городского бюджета — 17 миллионов 900 тысяч рублей.

Как и в предыдущие годы, городские власти проведут большую работу по освещению пригородов Якутска. Так, уличные опоры освещения планируется установить в микрорайонах Марха и Кангалассы, в селах Маган, Пригородный, Табага, Хатассы и Тулагино.

В самом городе новые уличные опоры появятся на улицах Кузьмина, Курнатовского, Ларионова, Хабарова, Кирова, Каландаришвили и многих других. В Службе эксплуатации городского хозяйства также отметили, что при экономии от торгов будут добавлены дополнительные адреса на установку уличного освещения.

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