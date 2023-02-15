В городе Покровске Хангаласского района Якутии сгорели склады

Фото: t.me/yakutsk_vecherniy

Утром 15 февраля в Покровске Хангаласского района произошел пожар в частном доме с пристроенным складом на улице Притузова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Через 5 минут после вызова на место происшествия прибыли пожарные. На момент их прибытия строение горело открытым огнем.

Фото: t.me/yakutsk_vecherniy

С места были эвакуированы пять человек. В результате пожара на общей площади 80 кв.м. повреждены складское помещение и кровля дома.

Пожарным удалось спасти строение и рядом стоящий магазин. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 15 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники Республиканской пожарной охраны.

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