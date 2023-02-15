Житель Якутии похвастался полученной от брата-вахтовика крупной суммой денег и стал жертвой ограбления

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию Алданского района обратился местный житель с жалобой, что у него на улице украли 298 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Деньги, как оказалось, он получил от своего брата, который вернулся с вахты.

В день происшествия заявитель распивал алкогольные напитки с 28-летним знакомым. И во время застолья похвастался деньгами и поделился планами на будущее. Затем он попросил приятеля довезти его до Якутска и пообещал заплатить 40 тысяч рублей.

Но когда тот нашел автомобиль и уже был готов его отвезти, потерпевший передумал, отказался ехать и ушел. Тогда, разозлившись, приятель догнал его и, применив силу, выхватил поясную сумку с деньгами, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Похищенные денежные средства он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ — грабеж.

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