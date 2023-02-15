Реконструкция 6 аэропортов Якутии завершится в этом году

Фото: ЯСИА

Глава республики Айсен Николаев провел совещание по вопросу реконструкции аэропортовых комплексов, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2023 году планируется завершить модернизацию 6 аэропортов: в Усть-Нере, Олекминске, Черском, Якутске, Нерюнгри и Вилюйске. Работы еще в 2 воздушных гаванях должны подойти к концу в 2024 году, речь идет об объектах в городах Удачный и Мирный.

– Любое отставание от графика работ влечет неудобства для жителей республики. Поэтому работы по всем аэропортам должны быть проведены строго в установленные сроки, – подчеркнул глава региона Айсен Николаев.

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