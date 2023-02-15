Мэр Якутска доставил снаряжение для военнослужащих якутян в зоне СВО

Фото: t.me/EvgenyGrigorev

14 февраля мэр Якутска Евгений Григорьев навестил мобилизованных якутян и добровольцев в зоне проведения СВО. Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Передали пять автомобилей, необходимое снаряжение, посылки. Наши мужики с честью исполняют воинский долг, настроение боевое, очень обрадовались нашему приезду, благодарят земляков за поддержку и добрые слова, передают приветы и просят родных сильно не переживать», — рассказал он.

Мэр добавил, что вся гуманитарная помощь была собрана на средства городского фонда «Победа» и поблагодарил всех, кто принимал участие в наполнении этого фонда. Также он обещал всемерную поддержку семьям военнослужащих, которые остались ждать их дома.

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