В Якутии самолет после вылета вернулся в аэропорт из-за поломки

Фото: "ИрАэро"

Вылетевший из Якутии самолет вернулся обратно из-за аварии. Как сообщает «Якутия 24», он выполнял рейс из Мирного в Иркутск. Однако пилоты вернулись в аэропорт вылета после того, как сработал датчик неисправности системы кондиционирования.

Самолет Sukhoi Superjet 100 принадлежит компании «Ираэро». На борту в момент поломки находились 92 пассажира. Сама посадка прошла благополучно.

К вечеру неисправность устранили, так что самолет снова вылетит в Иркутск. Тем временем, транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

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