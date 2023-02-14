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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 11:10

В Якутии закончили аварийный ремонт теплосети в Мирном

Из-за аварии остановилась котельная, оставив без отопления часть жителей и предприятий
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: оперштаб Якутии

Фото: оперштаб Якутии

Аварийные службы устранили дефект на теплосетях котельной «Северо-Восточная». Авария послужила причиной остановки котельной – из-за этого часть жителей Мирного осталась без отопления.

«Под ограничение попали административное здание Мирнинско-Нюрбинского ГОКа, здание полиции и Мирнинского авиапредприятия. Бригада ООО «ПТВС» свовременно приступили к устранениям нарушений. Проводится наполнение магистральной теплосети и подготовка к запуску непосредственно самой котельной», – сообщили в якутском оперштабе.

Отметим, что происшествием уже заинтересовались в прокуратуре. Ведомство проводит проверку аварийной остановки котельной.

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