В якутском наслеге после 10 лет ожидания открыли спортзал

Фото: тг-канал Дмитрия Садовникова

Власти Якутии открыли спортзал в Майорском национальном наслеге. По словам первого вице-премьера правительства республики Дмитрия Садовникова, жители ждали его без малого 10 лет. Открыли спортзал рядом со школой.

«Ставший долгостроем объект начали строить еще в 2012 году, но из-за недобросовестности подрядчика работы были приостановлены. Возобновили их в 2021 году по программе «Добрые дела» к 100-летию ЯАССР», – сообщил Садовников.

Спортзал имеет общую площадь более 700 квадратов. Помимо, собственно, спортивного зала в здании располагаются борцовский зал, тренерская, медпункт, тренировочная и раздевалка с душем.

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