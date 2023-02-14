Прокуратура расследует сбой в работе котельной в Якутии

Фото: прокуратура Якутии

Прокуратура проводит проверку после сбоя в котельной города Мирного. Из-за поломки на Северо-восточной газовой котельной часть жителей города осталась без отопления. На место даже выезжал прокурор Мирного.

В ведомстве рассказали, что сбой, по предварительным данным, произошел из-за прорыва магистральной сети и снижения давления. Сейчас идут восстановительные работы.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям нарушений в работе котельной, соблюдению законодательства о теплоснабжении и другим вопросам. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – добавили в ведомстве.

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