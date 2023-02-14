Хозяева 8 лошадей оштрафованы за то, что отпустили их свободно пастись в Якутске

Фото: администрация Якутска

За 2023 год бригада по отлову лошадей отогнала с территории города 29 коней, 8 из них были отправлены в пункт передержки безнадзорных сельскохозяйственных животных в Хатассах, сообщает пресс-служба администрации Якутска.

Из городского бюджета потрачено более 90 тысяч рублей на содержания лошадей в пункте передержки, рассказал начальник Управления сельского хозяйства Марат Данилов. Как «КП – Якутия» уже сообщала, в 2023 году за это вновь будет отвечать ИП Софронов Радомир Юрьевич. С предпринимателем заключен контракт на срок до 31 июня 2023 года.

Напомним, прежде чем забрать лошадей и коров, пойманных на территории Якутска и помещенных в пункт передержки в Хатассах, владельцам придется оплатить заботу и уход за своими животными.

Согласно утвержденному прейскуранту, с 11 октября по 14 мая цена за сутки в таком «отеле» обойдется в 6 960 рублей за 1 голову (содержание одного животного за 1 час составит 290 рублей). В летнее время, с 15 мая по 10 октября, цены будут ниже. За сутки придется раскошелиться на 5 808 рублей за 1 голову (содержание одного животного за 1 час – 242 рублей).

Хозяева 8 лошадей уже оштрафованы за то, что отпускали их свободно пастись в черте города.

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