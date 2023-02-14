В Якутии за налоговые махинации осудили бывшего директора Янского речного пароходства

Фото: пресс-служба Восточного МСУТ СК РФ

В Якутии за сокрытие денежных средств организации в особо крупном размере осуждена бывшая директор по развитию ООО «Янское речное пароходство», сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Налоговый орган должен был принудительно взыскать недоимку в сумме более 16 миллионов рублей по налоговым платежам предприятия. Чтобы избежать этого, экс-директор в сентябре-октябре 2019 года попросила своего контрагента-дебитора АО «Энерготрансснаб» перечислить деньги на банковские счета других организаций.

Таким образом, подсудимая сокрыла денежные средства предприятия в размере свыше 9 миллионов рублей. Вину в совершенном преступлении она не признала.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

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