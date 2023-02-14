Айсен Николаев поручил ускорить реализацию национальных проектов в Якутии

Фото: ЯСИА

В 2023 году в Якутии строится рекордное число социальных объектов в рамках нацпроектов. За каждым из них ведется строгий надзор совместно с прокуратурой республики, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава Якутии Айсен Николаев напомнил о личной ответственности членов правительства за реализацию нацпроектов. В частности указал на затягивание сроков строительства по ряду объектов

– По ряду объектов есть замечания, и чтобы не допустить срывов сроков строительства мы с прокуратурой должны выработать совместные меры. Руководители ведомств должны понимать, что приоритет – это качество работ на всех стадиях проекта, улучшение жизни якутян, а не отчёт на бумаге, – подчеркнул руководитель республики.

К примеру, здание многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса в Усть-Алданском районе должны были ввести в 2022 году, но срок завершения работ был перенесен. Теперь объект планируется сдать в эксплуатацию до 1 апреля 2023 года.

Отмечается, что задержка связана с необходимостью дополнительных работ по стабилизации грунта. Это говорит о низком качестве проведённых инженерно-изыскательских работ и необходимости усиления контроля на стадии проектирования, отметил Айсен Николаев.

Прокурор республики Максим Попов согласился с тем, что снизить риски при строительстве и эффективная эксплуатация объектов удастся благодаря тесному взаимодействию органов власти и надзорных органов на регулярной основе.

Фото: Андрей СОРОКИН

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